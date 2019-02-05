Олімпіакос назвав заявку на Лігу Європи

Грецький Олімпіакос назвав заявку на плей-оф Ліги Європи, де в 1/16 фіналу зустрінеться з київським Динамо.

Про це повідомляє xsport.

Воротарі: Лефтеріс Хутесіотіс, Жозе Са, Юрій Лодигін;

Захисники: Омар Елабделлауї, Яссін Меріах, Костас Цимікас, Леонардо Кутріс, Родерік, Ягош Вукович, Васіліс Торосідіс, Пап Абу Сіссе, Дімітріс Нікулау;

Півзахисники: Мохамед Камара, Андреас Бухалакіс, Бібрас Натхо, Костас Фортуніс, Танасіс Андруціос, Лазарос Христодулопулос, Гільєрме, Гіоргос Масурас, Маріус Врусай, Даніел Поденсе;

Нападники: Мігель Анхель Герреро, Ахмед Хассан, Жив Діаш, Александрос Войліс;

Перший матч 1/16 фіналу відбудеться в Греції 14 лютого, а через тиждень в Києві визначиться учасник 1/8 фіналу.

Нагадаємо, захисник Олімпіакоса може не зіграти проти Динамо.

Також, Буяльський заявив: Динамо готове до Олімпіакоса відсотків на 90.

Джерело - xsport.ua.