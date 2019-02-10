Зінченко віддав результативну передачу в матчі проти Челсі

Українець віддав результативну передачу Агуєро.

Українець, який грає на позиції лівого захисника, на 13-й хвилині матчу віддав результативний пас на Серхіо Агуеро. Аргентинець зробив рахунок 2:0.

Зараз в матчі йде перший тайм і рахунок 3:0 на користь Ман Сіті.

Цей поєдинок став четвертим для 22-річного українця в нинішньому сезоні АПЛ. Зінченко зіграв за Ман Сіті 12 матчів у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши два результативних паси.

Нагадаємо, Зінченко вийде у стартовому складі Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялося, Зінченко потрапив до заявки Манчестер Сіті на Лігу чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.