Зінченко вийде у стартовому складі Манчестер Сіті

Олександр Зінченко вийде на поле у складі Манчестер Сіті проти Челсі.

Про це повідомляє sportarena.com.

Українець гратиме на позиції лівого захисника, де його тренує Пеп Гвардіола. Цей матч стане лише четвертим для Зінченко в нинішньому розіграші АПЛ. В останній раз в матчі чемпіонату Англії українець з'являвся в стартовому складі Сіті на матч 20-го туру проти Саутгемптона 3:1.

У поточному сезоні 22-річний українець зіграв за Ман Сіті 12 матчів у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши два результативних паси.

Нагадаємо, що Зінченко потрапив до заявки Манчестер Сіті на Лігу чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Зінченко може стати автором найкращого гола січня.

Джерело - sportarena.com.