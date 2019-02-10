Зінченко вийде у стартовому складі Манчестер Сіті

Олександр Зінченко вийде на поле у складі Манчестер Сіті проти Челсі.
Про це повідомляє sportarena.com.
Українець гратиме на позиції лівого захисника, де його тренує Пеп Гвардіола. Цей матч стане лише четвертим для Зінченко в нинішньому розіграші АПЛ. В останній раз в матчі чемпіонату Англії українець з'являвся в стартовому складі Сіті на матч 20-го туру проти Саутгемптона 3:1.
У поточному сезоні 22-річний українець зіграв за Ман Сіті 12 матчів у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши два результативних паси.
Нагадаємо, що Зінченко потрапив до заявки Манчестер Сіті на Лігу чемпіонів.
Раніше повідомлялося, що Зінченко може стати автором найкращого гола січня.
Джерело - sportarena.com.