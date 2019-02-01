Зінченко може стати автором найкращого гола січня

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко — один з претендентів на звання автора найкращого гола команди в січні.
Про це повідомляється у офіційному Twitter клубу.
Зінченко відзначився у воротах Бертона. Серед конкурентів українця Лерой Сані, Кевін Де Брюйне і гол жіночої команди Ман Сіті.
Four blockbusting strikes, but which is your @NISSAN Goal of the Month for January? ⚽️— Manchester City (@ManCity) 1 лютого 2019 р.
🔵 #mancity
Нагадаємо, Зінченко пропустив матч з Бернлі через проблеми зі здоров'ям.
Джерело - Чемпіон.