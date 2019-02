Зінченко може стати автором найкращого гола січня

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко — один з претендентів на звання автора найкращого гола команди в січні.

Про це повідомляється у офіційному Twitter клубу.

Зінченко відзначився у воротах Бертона. Серед конкурентів українця Лерой Сані, Кевін Де Брюйне і гол жіночої команди Ман Сіті.

Four blockbusting strikes, but which is your @NISSAN Goal of the Month for January? ⚽️



