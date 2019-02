Неймар з розмахом відсвяткував свій день народження. ВІДЕО

Бразильському нападнику французького ПСЖ Неймару 5-го лютого виповнилося 27 років.

Футболіст збірної Бразилії відсвяткував день народження в одному із закладів Єлисейських полів - в центрі Парижа. Серед 500 гостей були футболісти ПСЖ, головний тренер команди Томас Тухель, діджей Боб Сінклер та інші знаменитості.

🎼 PARADO NO BAILÃO 🎼 Estrelando: @neymarjr , @KMbappe , @DaniAlvesD2 , @gabriel1medina e @WesleySafadao (e o Mbappé cantando fluentemente a música? HAHAHAHA QUE RESENHA!) Via David Brazil pic.twitter.com/5MFwWa9noX

[#Neymar] « Le cadeau que je désirais le plus pour aujourd’hui aurait été un nouveau Métatarse, pour que je puisse être sur le terrain, à la guerre, à faire ce que j’aime le plus : Jouer au football » - @neymarjr



via @Esp_Interativo pic.twitter.com/jhdY8g3WG9