Мессі отримує 8,3 млн євро в місяць, Роналду - вдвічі менше. Рейтинг найбагатших гравців топ-5 чемпіонатів

Мессі є найбільш високооплачуваним гравцем топ-5 європейських чемпіонатів.

Свій рейтинг опублікувала французька газета L'Équipe.

Більше за всіх заробляє форвард Барселони Ліонель Мессі - 8,3 млн євро на місяць до вирахування податків.

Друге місце займає нападник Ювентуса Кріштіану Роналду - 4,7 млн, замикає трійку форвард Атлетіко Антуан Грізманн - 3,3 млн.

Топ-10 високооплачуваних гравців Європи

1. Ліонель Мессі ( Барселона) - 8,3 млн євро в місяць

2. Кріштіану Роналду (Ювентус) - 4,7

3. Антуан Грізманн (Атлетіко) - 3,3

4. Неймар (ПСЖ) - 3,06

5. Луїс Суарес (Барселона) - 2,9

6. Гарет Бейл (Реал) - 2,5

7. Філіппе Коутіньйо (Барселона) - 2,3

8. Алексіс Санчес (МЮ) - 2,28

9. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) - 1,73

10. Месут Озіл ( Арсенал) - 1,6

У Бундеслізі більше всіх отримує нападник Баварії Роберт Левандовскі - 1,37 млн ​​євро в місяць.

Нагадаємо, що Мессі не грав у останньому матчі через травму. Те Ель Класіко завершилося в нічию.

Джерело - L'Équipe.

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