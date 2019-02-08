Мессі отримує 8,3 млн євро в місяць, Роналду - вдвічі менше. Рейтинг найбагатших гравців топ-5 чемпіонатів

Мессі є найбільш високооплачуваним гравцем топ-5 європейських чемпіонатів.
Свій рейтинг опублікувала французька газета L'Équipe.
Більше за всіх заробляє форвард Барселони Ліонель Мессі - 8,3 млн євро на місяць до вирахування податків.
Друге місце займає нападник Ювентуса Кріштіану Роналду - 4,7 млн, замикає трійку форвард Атлетіко Антуан Грізманн - 3,3 млн.
Топ-10 високооплачуваних гравців Європи
1. Ліонель Мессі ( Барселона) - 8,3 млн євро в місяць
2. Кріштіану Роналду (Ювентус) - 4,7
3. Антуан Грізманн (Атлетіко) - 3,3
4. Неймар (ПСЖ) - 3,06
5. Луїс Суарес (Барселона) - 2,9
6. Гарет Бейл (Реал) - 2,5
7. Філіппе Коутіньйо (Барселона) - 2,3
8. Алексіс Санчес (МЮ) - 2,28
9. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) - 1,73
10. Месут Озіл ( Арсенал) - 1,6
У Бундеслізі більше всіх отримує нападник Баварії Роберт Левандовскі - 1,37 млн євро в місяць.
Нагадаємо, що Мессі не грав у останньому матчі через травму. Те Ель Класіко завершилося в нічию.
Джерело - L'Équipe.
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