Карпати близькі до підписання Йоди

Французький вінгер Карім Йода може стати гравцем Карпат.

Про це повідомляє в Твіттері журналіст Кирило Крижановський.

В даний час Карім знаходиться без клубу. Його останнім місцем роботи був Реус Депорт, який виступає в іспанській Сегунді.

Раніше Йода виступав за іспанські Хетафе і Альмерію, швейцарський Сьон і румунську Астру.

В кінці січня львів'яни орендували іншого легіонера - захисника Гранади Мартіна Хонглей.

На початку року в Карпатах змінився головний тренер. На пост покинув клуб Жозе Мораїша прийшов іспанський фахівець Фабрісіано Гонсалес.

Нагадаємо, Федецький і Мірошниченко не вирушили на другий збір з Карпатами.

Раніше повідомлялося, що Екс-гравець Карпат поїхав грати у чемпіонат Криму.

Джерело - Твіттер - Кирило Крижановський..