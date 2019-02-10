Карпати близькі до підписання Йоди

Французький вінгер Карім Йода може стати гравцем Карпат.
Про це повідомляє в Твіттері журналіст Кирило Крижановський.
В даний час Карім знаходиться без клубу. Його останнім місцем роботи був Реус Депорт, який виступає в іспанській Сегунді.
Раніше Йода виступав за іспанські Хетафе і Альмерію, швейцарський Сьон і румунську Астру.
В кінці січня львів'яни орендували іншого легіонера - захисника Гранади Мартіна Хонглей.
На початку року в Карпатах змінився головний тренер. На пост покинув клуб Жозе Мораїша прийшов іспанський фахівець Фабрісіано Гонсалес.
Нагадаємо, Федецький і Мірошниченко не вирушили на другий збір з Карпатами.
Раніше повідомлялося, що Екс-гравець Карпат поїхав грати у чемпіонат Криму.
Джерело - Твіттер - Кирило Крижановський..