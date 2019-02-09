Гвардіола вкрай зневажливо оцінив досягнення Реала в останньому десятиріччі

Реал не входить до трійки найкращих команд десятиріччя.
Про це розповів головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.
"Уболівальники Реала кажуть, що їх команда є кращою в Європі. Реал - не найкраща команда десятиріччя в Європі, якщо вважати національні трофеї. Ювентус, Барселона і Баварія виграли домашній чемпіонат шість або сім разів, а Реал - тільки два.
Упевнений, Соларі правильно зрозуміє мої слова. Вважаю, тепер фанати Реала будуть задоволені відповіддю", - слова фахівця наводить Goal.
Центральним матчем уїк-енду в Іспанії буде мадридське дербі.
Нагадаємо, що легенда Манчестер Юнайтед очолить англійський клуб.
Раніше Гвардіола прокоментував фантастичну гру Агуеро.
Джерело - Goal.