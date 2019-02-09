Гвардіола вкрай зневажливо оцінив досягнення Реала в останньому десятиріччі

Реал не входить до трійки найкращих команд десятиріччя.

Про це розповів головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.

"Уболівальники Реала кажуть, що їх команда є кращою в Європі. Реал - не найкраща команда десятиріччя в Європі, якщо вважати національні трофеї. Ювентус, Барселона і Баварія виграли домашній чемпіонат шість або сім разів, а Реал - тільки два.

Упевнений, Соларі правильно зрозуміє мої слова. Вважаю, тепер фанати Реала будуть задоволені відповіддю", - слова фахівця наводить Goal.