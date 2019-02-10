Воронін зіграє на турнірі в Москві

Екс-гравець збірної України Андрій Воронін візьме участь у Кубку легенд, який відбудеться в Москві.
Про це йдеться на офіційному сайті турніру.
Змагання відбуватимуться 23-24 лютого на арені Лужники.
У розіграші Кубка Легенд беруть участь 6 команд: збірні Росії, Німеччини, Португалії, Голландії, Іспанії, а також Міжнародна збірна зірок футболу.
Нагадаємо, прихильник Путіна назвав Україну братньою та підтримав Ракицького. А екс-біатлоніст Дериземля розповів про допінг та зомбованих росіян.
Джерело - Кубок легенд.