Екс-гравець збірної України Андрій Воронін візьме участь у Кубку легенд, який відбудеться в Москві.

Про це йдеться на офіційному сайті турніру.

Змагання відбуватимуться 23-24 лютого на арені Лужники.

У розіграші Кубка Легенд беруть участь 6 команд: збірні Росії, Німеччини, Португалії, Голландії, Іспанії, а також Міжнародна збірна зірок футболу.

Нагадаємо, прихильник Путіна назвав Україну братньою та підтримав Ракицького. А екс-біатлоніст Дериземля розповів про допінг та зомбованих росіян.

Джерело - Кубок легенд.