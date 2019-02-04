Прихильник Путіна назвав Україну братньою та підтримав Ракицького. ФОТО

Півзахисник Локомотива Дмитро Тарасов вважає перехід Ярослава Ракицького з Шахтаря в Зеніт показником того, що Росія не агресор.
Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.
"Футбол поза політикою, завжди так вважав і говорив. Тому перехід у російський чемпіонат Ярослава Ракицького - гарне тому підтвердження! В РПЛ з'явився гравець з братньої країни! І це ще раз показує, що з нашого боку немає ніякої агресії. Навіть у державному конкурсі "Лідери Росії" в півфінал виходить київський банкір, які тут питання. І нуль проблем - все як раніше, 2012 року", - написав Тарасов.
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Футбол вне политики, всегда так считал и говорил. Поэтому переход в российский чемпионат Ярослава Ракицкого хорошее тому подтверждение! В РПЛ появился игрок из братской страны! И это еще раз показывает, что с нашей стороны нет никакой агрессии. Даже в государственном конкурсе "Лидеры России" в полуфинал выходит киевский банкир, какие тут вопросы. И ноль проблем - все как раньше, в 2012 году) #тарасмихалик#дружба#всеммир
Нагадаємо, Ракицький провів перший матч за Зеніт. Тим часом Ротань засудив перехід Ракицького.
Джерело - Чемпіон.