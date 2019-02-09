Динамо перемогло в останньому матчі на зимових зборах

Київське Динамо провело останній матч в рамках другого зимового збору.

Кияни впевнено здолали норвезьку Волеренгу з рахунком 2:1.

Вже на початку поєдинку Назарій Русин відкрив рахунок у матчі. На 38-й хвилині Динамо подвоїло свою перевагу. Волеренгу відквитали один гол за двадцять хвилин до завершення гри.

Контрольний матч

9 лютого

Динамо - Волеренгу 2:1 (2:0, 0:1)

Голи: 1:0 - 6 Русин, 2:0 - 38 Кравченко, 2:1 - 68 Магнус

Нагадаємо, Динамо не змогло переграти Мальме в контрольному матчі.

Також, букмекери не вірять в перемогу Динамо в першому матчі проти Олімпіакоса.

Джерело - Чемпіон.