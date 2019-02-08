Динамо не змогло переграти Мальме в контрольному матчі

Київське Динамо зіграло в безгольову нічию з Мальме в рамках підготовки команди до другої частину сезону на зборах в Іспанії.

Матч видався не надто щедрим на гольові моменти. На 21-й хвилині Циганков пробив з-за меж штрафної – повз ворота. На 31-й хвилині Віктор вже класно асистував Солю, який опинився на чудовій ударній позиції, однак арбітр зафіксував офсайд.

По перерві моментів у матчі не побільшало. На 46-й хвилині було небезпечно біля воріт Бойка, але захисники ліквідували загрозу. В підсумку поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Контрольний матч

8 лютого

Динамо – Мальме 0:0

Раніше повідомлялося, що Сідклей може покинути Динамо.

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Джерело - Чемпіон.