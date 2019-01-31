Безус вивів Гент у фінал Кубка Бельгії. ВІДЕО

Три українських гравців у складі Гента взяли участь у поєдинку півфіналу Кубка Бельгії проти Остенде.

А 28-річний Безус забив свій дебютний м'яч за Гент і став справжнім героєм зустрічі. На 91-й хвилині точний удар українця зробив рахунок 2:2 і перевів гру в овертайм. У додатковий час команди голів не забивали. Долю протистояння вирішила серія пенальті. У ній Гент був сильнішим, перемігши з рахунком 4:3, а вирішальний удар виявився в активі Безуса.

У фіналі Кубка Бельгії Гент зіграє з Мехеленом.

Кубок Бельгії

Півфінал

30 січня

Остенде — Гент — 2:2 (3:4 пенальті)

Голи: 1:0 — 8 де Суттер, 2:0 — 31 Сакала, 2:1 — 84 Серлот, 2:2 — 90+1 Безус.

Нагадаємо, нещодавно Безус поділився враженнями від дебюту за Гент. А керманич Гента заявив, що Роман проявив бійцівський дух.

Джерело - Чемпіон.