Безус поділився враженнями від дебюту за Гент

Півзахисник бельгійського Гента Роман Безус прокоментував свій дебют за нову команду в матчі чемпіонату Бельгії проти Кортрейка.

Про це повідомляє xsport.ua.

"Це був складний матч. Через погане поле він став справжньою битвою, яку ми, на щастя, виграли. Перед початком матчу головний тренер сказав нам, що буде важко. Але ми повинні зробити все, щоб отримати три очки. Я знаю, що Торуп чекає від мене, тому я повинен виконувати його вказівки краще. Я відчуваю велику підтримку від гравців. Вони допомагають мені на полі і поза ним. З завтрашнього дня повністю зосереджуємося на важливій грі в Остенде", - розповідає український футболіст.