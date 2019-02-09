Фонсека: Продати Ракицького - це не було бажанням клубу

Екс-захисник Шахтаря сам висловив бажання піти з клубу.

Про це розповів головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека.

"Це правда, що в атакуючому плані Ракицький давав нам якість і силу. Буквально надприродну. З м'ячем в атаці він був одним з кращих усвіті, в цьому я не сумніваюся.

Потрібно розуміти, що продати Ракицького - це не було бажанням клубу. Ракицький підійшов до мене і до адміністрації клубу, він висловив своє бажання піти.

Він вирішив, що це буде хороша можливість для нього, вирішив спробувати себе в іншому чемпіонаті. Не хочу ставити палки в колеса своїм гравцям", - сказав Фонсека для Футбол NEWS.

Нагадаємо, що Шахтар залишив 19-річного захисника в першій команді.

Раніше Шахтар заявив 18-річного бразильця на чемпіонат України.

Джерело - Футбол NEWS.