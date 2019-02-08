Шахтар заявив 18-річного бразильця на чемпіонат України. ФОТО

18-річний бразильський півзахисник португальського Ешторіла Маркос Антоніо став гравцем Шахтаря.
Про це з упевненістю можна говорити, оскільки профіль гравця з'явився на офіційному сайті Прем'єр-ліги.
У своїй новій команді бразилець гратиме під 88 номером. Очевидно, що офіційне представлення новачка можна очікувати найближчим часом.
Нагадаємо, що Антоніо є вихованцем Атлетіко Паранаенсе. Цього сезону він зіграв шість матчів за першу команду португальського Ешторіла.
Раніше Пауло Фонсека підтвердив підписання молодого вінгера Антоніо.
Джерело - ua-football.