НАЗК визнала Павелка винним у скоєнні корупційних правопорушень

Національне агентство з питань запобігання корупції визнало президента Федерації футболу України Андрія Павелка винним в скоєнні корупційних правопорушень.

Про це повідомляє Nashkiev.ua.

НАЗК направив до суду 13 протоколів для залучення Павелко до відповідальності. Згідно з документами президент ФФУ звинувачується в:

- незаконному входженню до складу ради директорів прибуткової компанії UEFA Events SA;

- 12 випадках дій в умовах реального конфлікту інтересів (правопорушення має кілька обтяжуючих обставин);

- ініціювання виділення конкретної суми бюджетних коштів за запитом очолюваної ним же Федерації футболу України;

- закупівлю за бюджетні гроші покриття, виробленого дочірнім підприємством ФФУ (завод ФФУ Продакшн).

Джерело - nashkiev.ua.