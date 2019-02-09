Мбаппе поділився думкою з приводу перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів

Французький ПСЖ ще виграє Лігу чемпіонів.

Таку думку висловив півзахисник ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе..

"Це буде непросто, ми повинні продовжувати боротьбу і ніколи не здаватися. Я думаю, що наш час прийде, нам не варто занадто поспішати. Якщо ми продовжимо в тому ж дусі, то наш час настане.

Лігу чемпіонів виграють на футбольному полі. Все залежить від нашої команди, ми повинні виконувати свою роботу.

Ми створюємо дійсно сильну команду. Думаю, що це помітно. Тепер ми повинні йти далі, адже цього недостатньо, щоб виграти Лігу чемпіонів.

Ми стаємо сильнішими, прогресуємо, працюємо кожен день. Ми повинні продовжувати рухатися в цьому напрямку", - слова футболіста наводить FourFourTwo.