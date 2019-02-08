ПСЖ зацікавлений в послугах Канте

Парі Сен-Жермен спробує купити півзахисника Челсі Н'Голо Канте.

Про це повідомляє sport.ua.

Як відомо, Мауріціо Саррі, який заступив на посаду головного тренера синіх минулого літа, не бачить Канте на позиції опорного півзахисника. З опорника світового рівня 27-річний француз перетворився в досить середнього гравця, і багато вболівальників Челсі незадоволені, що тренер втрачає талановитого футболіста. За інформацією Le 10 Sport, ця ситуація привернула увагу ПСЖ. На Парк де Пренс давно шукають нового центрального півзахисника.

Нагадаємо, Челсі знайшов зміну Азару. Також, лідер ПСЖ організував масову вечірку.

Джерело - sport.ua.