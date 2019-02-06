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Челсі знайшов зміну Азару

Сьогодні 22:52 479 0
Челсі знайшов зміну Азару

Керівництво лондонського клубу серйозно зацікавлене в послугах нападника італійського Наполі Лоренцо Інсіньє.

Про це повідомляє Daily Mail.

Італійський гранд хоче отримати за свого бомбардира близько 150 млн євро. Саме через непорозуміння в ціні, Ліверпуль вже отримав відмову щодо придбання 27-річного італійця.

В лондоському клубі вважають, що саме Лоренцо може стати гідною заміною Едену Азару, який може перейти в Реал вже влітку.

У поточному сезоні Серії А Інсіньє провів 19 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 5-ма асистами.

Раніше повідомлялося про інтерес до Азара з боку Реала. Також, Азар - гравець року в Бельгії.

Джерело - football24.ua.

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