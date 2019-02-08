Несенюк: Ракицький ніколи не приховував свого презирства до України

Микола Несенюк не вбачає нічого дивного в трансфері Ярослав Ракицького в Зеніт.

Про це написав сам директор департаменту Динамо.

"Не знаю, як у кого, а в мене рішення футболіста Ракицького поїхати до Росії, аби заробити у тамтешній команді Зеніт пару-трійку додаткових мільйонів доларів чи євро, жодних запитань не викликало. Навпаки – цей футболіст просто створений був для такого. Хто бачив або чув від Ракицького хоч би одне слово на підтримку України, не кажучи вже про слова українською мовою? Ніхто. Так, він не агітував відкрито за приєднання до Росії, але ніколи не приховував свого презирства до Батьківщини",- написав Несеюк.