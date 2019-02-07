Ракицький: Надіюсь, що Шевченко вирішує кого викликати в збірну

Захисник Зеніта Ярослав Ракицький надіється отримати виклик в збірну України.

Про це розповів сам гравець.

"У політику я не лізу. Я спортсмен. Але я знав, на який крок я йду. Це все розуміло. Я зрозумів, прийняв рішення. І я вважаю, я зробив все правильно. Я не знаю, хто прибрав мене зі списків ФФУ. Але розраховую, що тут все-таки Шевченко вирішує, кого викликати, а кого ні. А не якісь керівники. Подивимося, дочекаємося офіційних списків для збірної. А раптом я опинюся там?", - сказав Ракицький в інтерв'ю телеканалу Росія 24.