Ракицького прибрали зі збірної України

Захисника Зеніта Ярослава Ракицького видалили зі списку футболістів збірної України.

На офіційному сайті Федерації футболу склад національної команди представлений 41 гравцем. Водночас профіль Ракицького все ще доступний на сайті. У ньому зазначено, що футболіст досі гравець Шахтаря.

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Ракицький провів у складі збірної України 54 матчі, в яких забив 4 голи.

Нагадаємо, захисник провів перший матч у футболці Зеніта.

Джерело - Чемпіон.