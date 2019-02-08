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Бекхему встановлять пам'ятник в Лос-Анджелесі

Сьогодні 19:22 887 0
Бекхему встановлять пам'ятник в Лос-Анджелесі

Екс-футболіст Девід Бекхем удостоївся пам'ятника біля стадіону Лос-Анджелес Гелаксі.

Про це повідомляє ESPN.

Це буде перший випадок в історій, коли клуб МЛС побудує монумент на честь свого колишнього футболіста. Пам'ятник обіцяють відкрити до 2 березня.

Бекхем виступав за Лос-Анджелес Гелаксі впродовж 2007-2012 років, зіграв більше 100 матчів та став володарем 2-х кубків МЛС.

Нагадаємо, Бекхема призначили директором англійського клубу.

Раніше Бекхем сфотографувався з українським військовим.

Джерело - Чемпіон.

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