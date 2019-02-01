Бекхема призначили директором англійського клубу

Футбольна асоціація схвалила призначення легендарного британського футболіста Девіда Бекхема на посаду директора клубу Селфорд Сіті, який виступає у п'ятому рівні англійського футболу.

Про це повідомляє Sun.

43-річний Бекхем у січні став власником 10% акцій клубу. Тепер він є співвласником Селфорда разом з братами Невілами, Гіггзом, Скоулзом і Баттом - колишніми партнерами по МЮ.

Тепер Клас 92 володіє 60% акцій клубу. Решта 40 належать сінгапурському бізнесменові Пітеру Ліму.

Бекхем також власник американського клубу Інтер Майамі, який 2020 року вийде на старт в MLS.

Нагадаємо, Фабрегас придбав частину акцій клубу Андорра, власником якого є захисник каталонців Жерар Піке.

Нещодавно частину акцій придбав і Ліонель Мессі.

Джерело - ua-football.