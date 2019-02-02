ФК Рух переїжджає до Львова

Футбольний клуб Рух змінить місце проведення поєдинків.

Про це повідомив президент команди Григорій Козловський.

"Зараз Рух переїжджає до Львова. Це пов’язано з тим, що на головному полі стадіону імені Богдана Маркевича у Винниках розпочинається реконструкція. Наступні офіційні поєдинки проводитимемо на Скіфі та Україні. А через певний період підготуємо і свою власну арену у Львові. Є вже щодо цього певні плани та намітки. Але поки що я їх не оприлюднюватиму.

Я вже неодноразово про це казав, але ще раз повторю: ми проти будь-яких ворожнеч у львівському футболі, ми повинні дружити. І лише на футбольних полях під час 90 хвилин гри доводити, хто сильніший", - сказав Козловський.