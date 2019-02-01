Рух оголосив про призначення Кучука на посаду головного тренера

Рух очолив відомий білоруський фахівець Леонід Кучук.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Сьогодні, 1-го лютого президент футбольного клубу Рух Григорій Козловський офіційно представить футбольній громадськості нового наставника команди.

До тренерського штабу Леоніда Кучука також увійшли помічник головного тренера Іван Федик, тренер із фізичної підготовки Віталій Мілютін і тренер воротарів Євгеній Іванов. Окрім того, команда тренерів Руху незабаром поповниться кимось із власних вихованців.

Зазначимо, що Леонід Кучук раніше очолював київський Арсенал та Сталь з Кам'янського.

Джерело - Чемпіон.