Лідер ПСЖ організує масову вечірку

Нападник Парі Сен-Жермен Неймар довірив компанії Red Bull організувати вечірку на честь свого дня народження.

Про це повідомляє sport24.

5 лютого бразильцеві виповниться 27 років, на честь чого, сьогодні 4 лютого, в Парижі пройде свято. На вечірку запрошено близько 500 гостей. Неймар проходить відновлення після рецидиву травми правої ступні. Він не повернеться на поле до кінця березня. У цьому сезоні на рахунку форварда 20 голів і 11 гольових передач у 23-х матчах за ПСЖ.

Нагадаємо, Неймару загрожує шість років тюрми за махінації.

Також, Неймар може не зіграти з Манчестер Юнайтед.

Джерело - Depo.Сектор.