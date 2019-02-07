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Ракицький не співає гімн, бо не хоче, — Мармазов

Новачок санкт-петербурзького "Зеніту" Ярослав Ракицький їх не виконує гімн України, тому що "не хоче".

Про це в інтерв'ю Спорт-Експрес заявив колишній прес-аташе Шахтаря Руслан Мармазов.

"Чому Ракицький не співає гімн? Каже, що просто не хоче. Мені здається, коли його почали змушувати це робити, бажання стало ще менше. Ракицький не та людина, яку можна зламати через коліно. А в цій ситуації з ним намагалися зробити саме так ", - повідомив екс-співробітник донецького клубу.

Нагадаємо, Ракицький сподівається, що Шевченко вирішує кого викликати у збірну. Тим часом Ракицького прибрали зі збірної.

Джерело - Спорт-Експрес.

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