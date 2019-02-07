Чеферін переобраний на пост президента УЄФА до 2023 року

Чинний глава УЄФА Александер Чеферін був одноголосно переобраний на пост президента на чотирирічний термін - до 2023 року.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
51-річний словенець був єдиним кандидатом на цю посаду.
Чеферін очолює УЄФА з вересня 2016 року. До цього він працював президентом Футбольної асоціації Словенії.
Aleksander Čeferin has been formally re-elected as UEFA President for a new term (2019-2023). Congratulations, Mr Čeferin! #UEFACongress pic.twitter.com/5OjI6ReCuI— #UEFACongress (@UEFA) 7 февраля 2019 г.
Нагадаємо, що Шевченко підтримає Павелка на виборах у комітет УЄФА.
Раніше повідомлялося, що УЄФА може відмінити правило виїздного гола.
Джерело - Twitter УЄФА.