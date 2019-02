Чеферін переобраний на пост президента УЄФА до 2023 року

Чинний глава УЄФА Александер Чеферін був одноголосно переобраний на пост президента на чотирирічний термін - до 2023 року.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

51-річний словенець був єдиним кандидатом на цю посаду.

Чеферін очолює УЄФА з вересня 2016 року. До цього він працював президентом Футбольної асоціації Словенії.

