УЄФА може відмінити правило виїздного гола

УЄФА планує скасувати правило виїзного гола, яке діє в матчах плей-оф Ліги Європи та Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Kicker.

Виконавчий комітет УЄФА хоче розглянути це питання на засіданні конгресу організації в Римі та порадить скасувати чинне нині правило. Засідання відбудеться 6 лютого.

Раніше, міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) дозволила асоціаціям відмовлятися від правила виїзного гола та овертаймів.

Правило виїзного гола в футболі з'явилося в 1965 році, а пізніше було введено у всіх єврокубкових турнірах.

Нагадаємо, ФФУ разом з УЄФА оплатить лікування судді, в якого стався інсульт.

Також, УЄФА назвав найбагатший клуб Європи.

Джерело - sportarena.