УЄФА може відмінити правило виїздного гола

УЄФА планує скасувати правило виїзного гола, яке діє в матчах плей-оф Ліги Європи та Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє Kicker.
Виконавчий комітет УЄФА хоче розглянути це питання на засіданні конгресу організації в Римі та порадить скасувати чинне нині правило. Засідання відбудеться 6 лютого.
Раніше, міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) дозволила асоціаціям відмовлятися від правила виїзного гола та овертаймів.
Правило виїзного гола в футболі з'явилося в 1965 році, а пізніше було введено у всіх єврокубкових турнірах.
Нагадаємо, ФФУ разом з УЄФА оплатить лікування судді, в якого стався інсульт.
Також, УЄФА назвав найбагатший клуб Європи.
Джерело - sportarena.