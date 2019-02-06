На стадіоні Карпат зменшать кількість місць

Після реконструкції львівський стадіон Україна буде вміщати 15 тисяч глядачів.

Про це повідомляє портал ZAXID.NET з посиланням на план реконструкції арени.

Також на стадіоні Карпат будуть облаштовані реабілітаційний центр для спортсменів, спортивна школа, музей і два готелі.

Поруч зі стадіоном буде облаштована відкрита стоянка на 103 паркомісця і підземна стоянка для 310 автомобілів, а на прилеглій території планується побудувати багаторівневий паркінг ще на 400 місць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося: матчі збірної відбудуться на Арені Львів. Тим часом винниківський Рух переїжджає до Львова.

Джерело - sportarena.com.