Арена Львів готова прийняти матч збірної України

Збірна України зможе зіграти свої матчі відбору до Євро-2020 на Арені Львів.
Про це повідомив Ігор Циганик у програмі Циганик LIVE.
Як відомо, на Арені Львів стелитимуть штучне покриття. Через роботи проведення матчів відбору на Євро-2020 було під питанням.
ФФУ отримала лист від адміністрації Арени Львів із гарантією того, що стадіон буде у повній готовності до матчів проти збірної Сербії 7 червня та збірної Люксембурга 10 червня.
Нагадаємо, Шевченко причетний до видобутку золота в Росії. Тим часом збірна України вперше за два роки проведе спаринг вдома.
Джерело - Чемпіон.