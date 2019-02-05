Арена Львів готова прийняти матч збірної України

Збірна України зможе зіграти свої матчі відбору до Євро-2020 на Арені Львів.

Про це повідомив Ігор Циганик у програмі Циганик LIVE.

Як відомо, на Арені Львів стелитимуть штучне покриття. Через роботи проведення матчів відбору на Євро-2020 було під питанням.

ФФУ отримала лист від адміністрації Арени Львів із гарантією того, що стадіон буде у повній готовності до матчів проти збірної Сербії 7 червня та збірної Люксембурга 10 червня.

Нагадаємо, Шевченко причетний до видобутку золота в Росії. Тим часом збірна України вперше за два роки проведе спаринг вдома.

Джерело - Чемпіон.