Без Мессі та Бейла. Стартові склади команд на Ель Класіко

Барселона та Реал Мадрид зустрічаються у першому півфінальному поєдинку Кубка Іспанії.
Перший матч 1/2 фіналу Кубка Іспанії Барселона – Реал Мадрид розпочнеться о 22:00. Тренери визначилися зі стартовими складами на поєдинок.
Актуально: Ставка дня на матч Барселона - Реал.
Кубок Іспанії
1/2 фіналу
Перший матч
6 лютого
Барселона - Реал
Стартові склади:
Барселона: Тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Роберто, Ракитич, Артур – Малком, Суарес, Коутінью
Запасні: Пенья, Вермален, Боатенг, Аленья, Мессі, Мурільйо, Відаль.
Реал Мадрид: Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Льоренте, Модрич, Кроос – Васкес, Бензема, Вінісіус
Запасні: Куртуа, Начо, Бейл, Асенсіо, Іско, Себальйос, Каземіро.
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