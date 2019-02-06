Без Мессі та Бейла. Стартові склади команд на Ель Класіко

Барселона та Реал Мадрид зустрічаються у першому півфінальному поєдинку Кубка Іспанії.

Перший матч 1/2 фіналу Кубка Іспанії Барселона – Реал Мадрид розпочнеться о 22:00. Тренери визначилися зі стартовими складами на поєдинок.

Актуально: Ставка дня на матч Барселона - Реал.

Кубок Іспанії

1/2 фіналу

Перший матч

6 лютого

Барселона - Реал

Стартові склади:

Барселона: Тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Роберто, Ракитич, Артур – Малком, Суарес, Коутінью

Запасні: Пенья, Вермален, Боатенг, Аленья, Мессі, Мурільйо, Відаль.

Реал Мадрид: Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Льоренте, Модрич, Кроос – Васкес, Бензема, Вінісіус

Запасні: Куртуа, Начо, Бейл, Асенсіо, Іско, Себальйос, Каземіро.

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