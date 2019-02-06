Ставка дня. Барселона - Реал: прогноз на Ель Класіко 6.02.2019

Сьогодні, 6 лютого, відбудеться центральне протистояння всього ігрового дня, оскільки на полі зійдуться Барселона і Реал.

Колективи перетиналися в жовтні, і тоді впевнена перемога дісталася каталонцям 5:1. Чи вийде у мадридського клубу помститися?

"Синьо-гранатові" вже два раунди поспіль проводять слабо першу гру, але в другій виривають перемогу і проходять далі. Зараз футболісти Вальверде в повному порядку, тому радують результативністю і забивають не менше 3 м'ячів за зустріч.

"Вершкові" також додали, до того ж повернулися лідери. Поки що у команди серія з 5 тріумфів підряд, а статистика по голах за цей час 16:5. У нинішньому турнірі колектив діє досить непогано, правда на виїзді частенько пропускає.

Прогноз Чемпіона на матч Барселона - Реал, ТБ2,5. Зараз опоненти діють досить потужно і результативно, тому нас чекає видовищний поєдинок.

Матч Барселона - Реал розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляцію поєдинку можна буде переглянути на нашому сайті.

Нагадаємо, Мессі врятував Барселону від поразки в матчі проти Валенсії.

Раніше, Барселона підписала півзахисника Аякса за 75 млн євро.

Джерело - Чемпіон.