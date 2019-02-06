Барселона - Реал: анонс на півфінал Кубка Іспанії

Сьогодні, 6 лютого, на стадіоні Камп Ноу в Барселоні відбудеться перший півфінальний матч Кубка Короля, в якому місцева Барселона прийме мадридський Реал.

Цього разу ми не побачимо Ель Класіко у фіналі Кубка Іспанії, але станемо свідками одразу двох півфінальних матчів, які багато хто називає справжнім фіналом, адже не віриться, що Валенсія або Бетіс (учасники другого півфіналу) зможуть дати гідний опір у фіналі переможцю цієї пари.

Початок зустрічі заплановано на 22:00 за Києвом.

Барселона

Каталонська Барселона є чинним володарем трофею і постарається зробити все, щоб його захистити. Більш того, блаугранас брала Кубок Іспанії останні чотири роки й не хоче порушувати традиції. В цілому, на рахунку синьо-гранатових вже 30 титулів другого по значущості клубного турніру країни.

На більш ранній стадії Барселона вибила з турніру Леонесу, Леванте і Севілью. У всіх цих поєдинках була певна тенденція: на виїзді каталонці не вражали, зате потім в рідних стінах просто розривали суперника.

Реал

У стані мадридського гранда ситуація вкрай протилежна. Останній раз мадридці перемагали в турнірі ще 2014-го року. Всього ж на їхньому рахунку 19 перемог в Кубку Короля.

До цього протистояння Реал більш ніж впевнено пройшов Мелілло, Леганес і Жирону. Останнім часом "вершкові" набрали чудову форму і мають п'ять перемог поспіль.

Очні зустрічі

Напевно, ще у всіх в пам'яті перемога Барселони над Реалом з рахунком 5:1 в останньому очному протистоянні команд. Саме ця гра стала ключовою для звільнення з посади наставника мадридців Хулена Хулен Лопетегі. В цілому, останні матчі між суперниками проходять досить результативно, останні шість років ні в одному поєдинку не було забито менш як двох м'ячів.

Онлайн-трансляцію поєдинку можна буде переглянути на нашому сайті.

Нагадаємо, Мессі врятував Барселону від поразки в матчі проти Валенсії.

Раніше, Барселона підписала півзахисника Аякса за 75 млн євро.

Джерело - Чемпіон.