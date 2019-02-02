Барселона вирвала нічию у Валенсії завдяки дублю Мессі

Барселона вдома не зуміла обіграти Валенсію в матчі 22-го туру Ла-Ліги.

Гості в першому таймі двічі шокували Камп Ноу. На 24-й хвилині Кевін Гамейро відкрив рахунок в матчі, а через 8 хвилин Дані Пареха реалізував пенальті. Барселона зуміла відіграти один гол ще в кінці першої половини зустрічі зусиллями Ліонеля Мессі, який також забивав з одинадцятиметрової позначки.

В середині другого тайму Мессі оформив дубль і приніс каталонцям нічию.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

22 тур

2 лютого

Барселона - Валенсія 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 24 Гамейро, 0:2 - 33 Парехо, 1:2 - 39 Мессі, 2:2 - 64 Мессі.

Нагадаємо, Барселона підписала бразильського захисника.

Також, Барселона підписала півзахисника Аякса за 75 млн євро.

Джерело - Чемпіон.