Барселона вирвала нічию у Валенсії завдяки дублю Мессі

Барселона вдома не зуміла обіграти Валенсію в матчі 22-го туру Ла-Ліги.
Гості в першому таймі двічі шокували Камп Ноу. На 24-й хвилині Кевін Гамейро відкрив рахунок в матчі, а через 8 хвилин Дані Пареха реалізував пенальті. Барселона зуміла відіграти один гол ще в кінці першої половини зустрічі зусиллями Ліонеля Мессі, який також забивав з одинадцятиметрової позначки.
В середині другого тайму Мессі оформив дубль і приніс каталонцям нічию.
Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга
22 тур
2 лютого
Барселона - Валенсія 2:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 24 Гамейро, 0:2 - 33 Парехо, 1:2 - 39 Мессі, 2:2 - 64 Мессі.
Нагадаємо, Барселона підписала бразильського захисника.
Також, Барселона підписала півзахисника Аякса за 75 млн євро.
Джерело - Чемпіон.