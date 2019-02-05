На матч Шахтар - Айнтрахт прибуде понад 2 тисячі німецьких уболівальників

Стало відомо, скільки німецьких уболівальників відвідають матч 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар - Айнтрахт в Харкові.
Про це повідомляється на офіційному сайті гіників.
Офіційно до Харкова прибудуть підтримати свою команду 2300 уболівальників Айнтрахта.
Официально: на матч #ШахтерАйнтрахт приедет свыше 2 300 болельщиков из Германии.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 5 лютого 2019 р.
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Нагадаємо, що зустріч відбудеться в Харкові на ОСК Металіст 14 лютого о 22.00.
Матч-відповідь відбудеться 21 лютого в Айнтрахті, причому раніше повідомлялося про те, що на поєдинку очікується аншлаг.
Нагадаємо, Шахтар поступився сербському Партизану. Та розтрощив Ботев.
Джерело - Чемпіон.