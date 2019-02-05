На матч Шахтар - Айнтрахт прибуде понад 2 тисячі німецьких уболівальників

Стало відомо, скільки німецьких уболівальників відвідають матч 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар - Айнтрахт в Харкові.

Про це повідомляється на офіційному сайті гіників.

Офіційно до Харкова прибудуть підтримати свою команду 2300 уболівальників Айнтрахта.

Официально: на матч #ШахтерАйнтрахт приедет свыше 2 300 болельщиков из Германии.



Не забудьте купить билеты на игру 14 февраля в Харькове ⬇https://t.co/jm1c9JLPaX pic.twitter.com/4k1SfuOmJU — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 5 лютого 2019 р.

Нагадаємо, що зустріч відбудеться в Харкові на ОСК Металіст 14 лютого о 22.00.

Матч-відповідь відбудеться 21 лютого в Айнтрахті, причому раніше повідомлялося про те, що на поєдинку очікується аншлаг.

Нагадаємо, Шахтар поступився сербському Партизану. Та розтрощив Ботев.

Джерело - Чемпіон.