Шахтар поступився сербському Партизану

Шахтар програв сербському Партизану.

Про це повідомляє офіційний сайт Шахтар.

Донецький Шахтар програв у третьому матчі другого збору команди в Туреччині, поступившись сербському Партизану з рахунком 0 : 2.

У складі Шахтаря один тайм відіграв зимовий новачок Манор Соломон. Відновився після травми Фернандо всю гру провів на лаві запасних. Під час гри Пауло Фонсека зробив лише чотири заміни.

Підопічні Фонсеки ще в першому таймі пропустили два м'ячі від сербів. Вже на 8-й хвилині гол забив Ніколіч, а ближче до перерви подвоїв перевагу Шчекіч.

Нагадаємо, Шахтар переміг польський Лех на зборах в Туреччині.

Також, Шахтар переміг чемпіона Польщі на зимовому зборі в Туреччині.

Джерело - Офіційний сайт Шахтар.