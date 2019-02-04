Шахтар знищив Ботев у контрольному матчі

Гірники на зборах в Туреччині розгромно перемогли болгарський Ботев у контрольному матчі.

У першому таймі Тотовицький оформив дубль за 5 хвилин. Відразу по перерві болгарський клуб скоротив відставання. Та донеччани не зупинилися та знищили Ботев забивши чотири голи у відповідь.

Контрольний матч

4 лютого

Шахтар - Ботев 6:1

Шахтар: Трубін, Бутко, Чоботенко, Бондар, Матвієнко, Майкон, Малишев, Марлос, Тотовицький, Соломон, Кайоде

Голи: 1:0 - 33 Тотовицький, 2:0 - 37 Тотовицький, 2:1 - 47 Марін, 3:1 - 51 Бутко, 4:1 - 54 Кайоде, 5:1 - 71 Майкон, 6:1 - 87 Кайоде.

Нагадаємо, Шахтар поступився сербському Партизану.

Джерело - Чемпіон.