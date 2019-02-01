Худжамов: Росія однозначний агресор

Екс-голкіпер донецького Шахтаря, а нині ФК Маріуполь Рустам Худжамов вважає, що саме Росія причетна до подій на Донбасі.

Про це він заявив у ефірі програми Вацко Light.

"Чи Росія агресор? Однозначно! Я жив у Донецьку, коли все починалося. Банальний приклад: ми їдемо в торговий центр, щоб покататися на гойдалках. Поруч з будівлі прокуратури виходить людина в балаклаві і з калашом.

У двох кварталах від мене, на перехресті, зліва, будівля СБУ, а праворуч - Індустріальний союз Донбасу. Посеред дороги ставлять бетонні блоки. Навколо багато людей з калашами. Хто ви? Що ви? Хрін вас знає, хто такі. На ранок ти йдеш - СБУ вже захоплена, ІСД розбита. Її підпалювали і кидали коктейлі Молотова. Співробітники СБУ, наприклад мій сусід, говорили що це - росіяни.

Я свічку не тримав, але, на мою думку, Росія - агресор. Я не буду її змінювати, щоб комусь сподобатися", - сказав Худжамов.