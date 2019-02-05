Соль та Дуелуннд - в заявці Динамо на плей-оф Ліги Європи. Циганков у списку В

Київське Динамо оголосило заявку на матч 1/16 Ліги Європи проти грецького Олімпіакоса.

Про це повідомляє xsport.ua.

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Артур Рудько, Володимир Маханьков*.

Захисники: Віталій Миколенко*, Сідіклей, Йосип Пиварич, Микита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов*, Томаш Кендзьора.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв*, Микола Шапаренко*, Віктор Циганков*, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Вітор Буено, Микита Кравченко, Віталій Буяльський, Георгій Цітаішвілі *, Євген Смирний *, Ахмед Алібеков *, Міккель Дуелуннд.

Нападники: Фран Соль, Артем Бесєдін, Назарій Русин*, Владислав Супряга.

* - гравці заявлені за списком В.

Нагадаємо, захисник Олімпіакоса може не зіграти проти Динамо.

Також, Буяльський заявив: Динамо готове до Олімпіакоса відсотків на 90.

Джерело - xsport.ua.