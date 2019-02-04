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Захисник Олімпіакоса може не зіграти проти Динамо

Сьогодні 10:23 534 0
Захисник Олімпіакоса може не зіграти проти Динамо

Захисник грецького Олімпіакоса Омар Елабделлауі пошкодив м'яз стегна в матчі проти Паніоніса. 

Норвежця замінили на 14-й хвилині гри. Медичному штабу піренейців доведеться неабияк потрудитися, щоб Елабделлауі встиг відновитися до ключового матчу чемпіонату проти ПАОКа 10 лютого, стверджує Спортарена  з посиланням на Gazzetta.gr.

У разі необхідності на позиції Елабделлауі зіграє Василіс Торосидіс, а ось до матчу з Динамо Омар повинен бути готовий.

Раніше Буяльський заявив: Динамо готове до Олімпіакоса відсотків на 90. Тим часом Циганков - найкращий футболіст України.

Джерело - Спортарена.

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