Захисник Олімпіакоса може не зіграти проти Динамо

Захисник грецького Олімпіакоса Омар Елабделлауі пошкодив м'яз стегна в матчі проти Паніоніса.

Норвежця замінили на 14-й хвилині гри. Медичному штабу піренейців доведеться неабияк потрудитися, щоб Елабделлауі встиг відновитися до ключового матчу чемпіонату проти ПАОКа 10 лютого, стверджує Спортарена з посиланням на Gazzetta.gr.

У разі необхідності на позиції Елабделлауі зіграє Василіс Торосидіс, а ось до матчу з Динамо Омар повинен бути готовий.

Раніше Буяльський заявив: Динамо готове до Олімпіакоса відсотків на 90. Тим часом Циганков - найкращий футболіст України.

Джерело - Спортарена.