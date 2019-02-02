Буяльський: Ми готові до Олімпіакоса відсотків на 90

Гравці київського Динамо майже готові до гри проти Олімпіакоса в Лізі Європи.
Про це сказав хавбек команди Віталій Буяльський.
"Зараз нам, перш за все, важливо підготуватися до гри з Олімпіакосом, тому що перша офіційна гра у нас саме з ними. Думаю, що сьогодні була непогана гра, хоча був проміжок часу тривалістю сім-вісім хвилин, коли ми втратили концентрацію. Потім з'явилася впевненість, і ми контролювали гру.
Підготовка до матчу вже набрала обертів. На першому зборі ми трохи згадували ігрові зв'язки та награвали нові. А на другому зборі вже більше індивідуальної роботи, награвання комбінацій і цілеспрямованої підготовки до протистояння з Олімпіакосом. Думаю, готові вже відсотків на 80-90. На сто відсотків будемо готові до кінця збору", – цитує хавбека офіційний сайт Динамо.
Нагадаємо, Динамо на другому тренувальному зборі в Іспанії впевнено обіграло софійський ЦСКА.
Вже на 3-й хвилині Віктор Циганков вивів Динамо вперед.
Джерело - Динамо.