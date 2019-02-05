Ротань: Найбільша проблема - якщо Селя заб'є до 15-ї хвилини

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань назвав найбільшу проблему форварда Малаги Євгена Селезньова.

Про це повідомляє TРЕНДЕЦ.

"Найбільша проблема - якщо Селя заб'є до 15-ї хвилини, його вже можна міняти. Тому я радів, коли він забивав під кінець тайму або в другому таймі, тому що до цього він буде працювати на повну котушку. Він така людина, машина-гол. Знає, що йому потрібно забити. Він отримає той адреналін, якщо заб'є. Сумбур, метушня, настане, переступить, обіграє, але заб'є ", - говорить Ротань.