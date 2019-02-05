Динамо - Естерсунд: 0:0

Київське Динамо проведе четвертий спаринг на зборі в Іспанії.

Суперником киян стане Естерсунд зі Швеції.

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Матч Динамо — Естерсунд мав розпочатися о 13:00 за київським часом, але протистояння перенесли на 13:30 за проханням шведських суперників, у яких зламався автобус.

Важливо: Динамо — Естерсунд: кияни назвали стартовий склад на поєдинок

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Нагадаємо, Сідклей може покинути Динамо.

Джерело - Чемпіон.