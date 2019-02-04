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Миколенко - найкращий гравець України до 19 років

Сьогодні 22:23 221 0
Миколенко - найкращий гравець України до 19 років

Захисника Динамо Віталія Миколенка визнали найкращим гравцем України віком до 19 років за версією порталу Золотий талант.

Миколенко набрав 269 балів, випередивши воротаря Леганеса Андрія Луніна на 21 бал.

Третє місце посів хавбек Маріуполя Владислав Вакула, у нього 126 балів.

Також у ТОП-5 потрапили форвард Динамо Владислав Супряга — 82 і нападник Шахтаря Михайло Мудрик — 54.

Торік Миколенка не було навіть у ТОП-5, а найкращим гравцем України у віці до 19 років став Андрій Лунін.

Нагадаємо, вихованець Динамо продовжить кар'єру в Ізраїлі. А Хачеріді отримував у Динамо 20 тис грн через свою халатність

Джерело - Золотий талант.

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