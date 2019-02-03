Вихованець Динамо продовжить кар'єру в Ізраїлі

Колишній захисник Динамо Антон Братков продовжить кар'єру в Ізраїлі.

Про це повідомляє UA-Футбол.

25-річний український захисник Антон Братков продовжить кар'єру у другому за силою дивізіоні чемпінату Ізраїлю.

Українець продовжить кар'єру в Маккабі Петах-Тіква.

Нагадаємо, що вихованець Динамо починав поточний сезон в Десні, за яку провед в першій частині сезону 17 матчів.

Нагадаємо, Динамо переграло ЦСКА на зборі в Іспанії.

Раніше повідомлялося, Хачеріді отримував у Динамо 20 тис грн через свою халатність

Джерело - UA-Футбол.