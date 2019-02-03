Вихованець Динамо продовжить кар'єру в Ізраїлі

Колишній захисник Динамо Антон Братков продовжить кар'єру в Ізраїлі.
Про це повідомляє UA-Футбол.
25-річний український захисник Антон Братков продовжить кар'єру у другому за силою дивізіоні чемпінату Ізраїлю.
Українець продовжить кар'єру в Маккабі Петах-Тіква.
Нагадаємо, що вихованець Динамо починав поточний сезон в Десні, за яку провед в першій частині сезону 17 матчів.
Нагадаємо, Динамо переграло ЦСКА на зборі в Іспанії.
Раніше повідомлялося, Хачеріді отримував у Динамо 20 тис грн через свою халатність
Джерело - UA-Футбол.