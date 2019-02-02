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Журналіст: Хачеріді отримував у Динамо 20 тис грн через свою халатність

Сьогодні 15:07 2498 0
Журналіст: Хачеріді отримував у Динамо 20 тис грн через свою халатність
Євген Хачеріді

Екс-захисник Динамо Євген Хачеріді отримував у останній рік у київському клубі зарплату у 20 тисяч гривень.

Про це повідомив журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас.

"Хачеріді відмовився укладати новий контракт, ось і перестали платити. Гравець отримував тільки 20 тисяч гривень, прописаних у контракті.

А копію додатку до контракту, в якому була гарантована зарплата 2,3 млн євро, не забрав. Через свою халатність.

Звичайно, Динамо сповна використало цю ситуацію", - написав Бурбас у своєму Twitter.

Хачеріді покинув Динамо e травні 2018 року.

Джерело також повідомило, що Хачеріді не зміг домовиться з ПАОКом про розірвання контракту.

Нагадаємо, що Шовковський жорстко принзив Євгена.

Раніше Хачеріді відмовився від переїзду в Туреччину.

Джерело - Чемпіон.

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