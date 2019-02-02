Журналіст: Хачеріді отримував у Динамо 20 тис грн через свою халатність

Екс-захисник Динамо Євген Хачеріді отримував у останній рік у київському клубі зарплату у 20 тисяч гривень.
Про це повідомив журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас.
"Хачеріді відмовився укладати новий контракт, ось і перестали платити. Гравець отримував тільки 20 тисяч гривень, прописаних у контракті.
А копію додатку до контракту, в якому була гарантована зарплата 2,3 млн євро, не забрав. Через свою халатність.
Звичайно, Динамо сповна використало цю ситуацію", - написав Бурбас у своєму Twitter.
ПАОК і Хачеріді так і не домовилися припинити співпрацю. Гравець і далі отримуватиме лиш офіційну зарплатню. Вона майже в 5 разів менша за обумовлену у додатку до контракту (найбільшого у команді). Якась немилостива доля. Зважаючи, що останній рік у Києві Жені взагалі не платили.— Igor Burbas (@iburbas) 1 февраля 2019 г.
Хачеріді покинув Динамо e травні 2018 року.
Джерело також повідомило, що Хачеріді не зміг домовиться з ПАОКом про розірвання контракту.
Нагадаємо, що Шовковський жорстко принзив Євгена.
Раніше Хачеріді відмовився від переїзду в Туреччину.
Джерело - Чемпіон.