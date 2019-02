Екс-лідер Шахтаря потрапив у серйозне ДТП. ФОТО

Атакувальний півзахисник Ювентуса Дуглас Коста став учасником дорожньо-транспортної пригоди неподалік Турина.

Про це повідомляє La Stampa.

28-річний бразилець, який перебував за кермом Jeep Cherokee, врізався в інше авто. На щастя, Коста відбувся лише переляком. Інший учасник ДТП – 47-річний водій Fiat Punto – був доставлений до лікарні, проте загрози його життю немає.

UPDATE: a picture of the Jeep that Douglas Costa was driving is released (via @Gazzetta_it) https://t.co/K3MP8NEyj8 #Juventus pic.twitter.com/Ae6JtIoVlX