Екс-лідер Шахтаря потрапив у серйозне ДТП. ФОТО

Атакувальний півзахисник Ювентуса Дуглас Коста став учасником дорожньо-транспортної пригоди неподалік Турина.

Про це повідомляє La Stampa.

28-річний бразилець, який перебував за кермом Jeep Cherokee, врізався в інше авто. На щастя, Коста відбувся лише переляком. Інший учасник ДТП – 47-річний водій Fiat Punto – був доставлений до лікарні, проте загрози його життю немає.

Нагадаємо, Ювентус готовий переманити ще одного лідера Реала.

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